этот материал доступен на русском

Кравець потрапив до Книги рекордів Гіннеса, вишивши повний текст Корану

17:00, 04 грудня 2018
Іслам
3366 0
Сирієць вишив золотими нитками повний текст Корану / islam-today.ru

На те, щоб виготовити 12 томів, вишити золотими нитками на чорному оксамиті, сирієць витратив понад 12 років, повідомляє Islam-today.

Довжина кожного тому становить 60 см. Загальна вага книг, які містять 426 сторінок - 200 кг. Експерти оцінюють вартість книги в 6,5 мільйона доларів. Нині незвичайний Коран активно виставляється на всіляких виставках у різних куточках планети.

Сам Хадрі проживає на території Туреччини, куди втік із рідного Алеппо, коли там почалася громадянська війна.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter