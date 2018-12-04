Кравець потрапив до Книги рекордів Гіннеса, вишивши повний текст Корану

Кравець із Сирії Мухаммед Махер Хадрі потрапив до Книги рекордів Гіннеса, вишивши нитками повний текст Корану.

На те, щоб виготовити 12 томів, вишити золотими нитками на чорному оксамиті, сирієць витратив понад 12 років, повідомляє Islam-today.

Довжина кожного тому становить 60 см. Загальна вага книг, які містять 426 сторінок - 200 кг. Експерти оцінюють вартість книги в 6,5 мільйона доларів. Нині незвичайний Коран активно виставляється на всіляких виставках у різних куточках планети.

Сам Хадрі проживає на території Туреччини, куди втік із рідного Алеппо, коли там почалася громадянська війна.