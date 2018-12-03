У Німеччині учасникам ісламської конференції подали свинину

У Німеччині МВС країни, яке виступило організатором Німецької ісламської конференції, що пройшла в Берліні, опинилося в центрі скандалу.

Як повідомляє Islam-today, учасникам конференції під час фуршету, крім інших страв, була подана ковбаса зі свинини. Мусульмани, які брали участь у заході, вирішили, що організатори таким чином проявили неповагу до них.

МВС Німеччини вже перепросило за помилку.

«Якщо ми образили чиїсь релігійні почуття, то шкодуємо про це», - наголошується, зокрема, в повідомленні. Меню, як заявили у відомстві, складалися виходячи з релігійно-плюралістичного складу учасників».