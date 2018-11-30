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В Індонезії під час намазу з в'язниці втекли ув'язнені

15:13, 30 листопада 2018
Іслам
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Пошуки втікачів тривають / islam-today.ru

Втеча, як повідомляє Islam-today з посиланням на "Associated Press", сталася після того, як 720 засудженим дозволили вийти з камер для звершення намазу.

Ув'язненим вдалося нейтралізувати охоронців, які, як зазначається, отримали незначні поранення.

Загалом, втекти намагалися 113 осіб, 26 із них були затримані. 87 – ще залишаються на волі. Поліція Банда-Ачеха перекрила дороги в місті та продовжує пошуки втікачів.

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