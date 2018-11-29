У Берліні на ісламській конференції анонсували програму «Мечеті для інтеграції»

У Берліні стартувала 4-а Німецька Ісламська конференція.

Участь у заході беруть понад 200 делегатів, повідомляє Islam-today.

Відкрив захід міністр внутрішніх справ Німеччини Хорст Зеєгофер, який, виступаючи перед учасниками, закликав мусульман ФРН захищатися від впливу з-за кордону.

Міністр також підкреслив, що права й обов'язки мусульман у Німеччині не відрізняються від прав та обов'язків інших жителів країни. Зеєгофер анонсував програму «Мечеті для інтеграції», яка має допомогти мусульманським громадам отримувати підтримку в справі інтеграції.

Вперше Німецька Ісламська конференція пройшла в Німеччині у 2006 році. Ініціатором її проведення став тодішній міністр внутрішніх справ Вольфганг Шойбле.