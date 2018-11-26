На З'їзді мусульман України обрали нову духовну раду

На З'їзд мусульман України, який проходив 23 листопада у столичному Палаці «Україна», приїхали делегати від мусульманських громад з усієї країни.

Учасникам заходу було представлено Статут Духовного управління мусульман України у новій редакції. У ході робочої частини з’їзду Делегати обрали нову духовну раду – Даруль-фатва, яка буде діяти в наступний звітний період, також була визначена стратегічна програма розвитку мусульманської громади України, як невіддільної частини всього українського суспільства, повідомляє офіційний сайт ДУМУ.

На урочистій частині з’їзду, крім делегатів, були присутні гості з дипломатичного корпусу України, представники державної влади, громадських організацій та члени ВРЦіРО.

На Шостому З’їзді мусульман України були присутні Делегати з усіх регіонів країни. Всі вони засвідчили свою підтримку курсу Духовного управління мусульман України, прагнення до єдності мусульманської умми і протистояння екстремізму.