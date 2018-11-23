У Києві відкрився VI з’їзд мусульман України

«Духовність. Єдність. Патріотизм» – під таким гаслом 23 листопада у Національному палаці мистецтв «Україна» відкрився наймасштабніший захід мусульманської громади за час незалежності – VI З’їзд мусульман України, який збере близько 4000 делегатів-мусульман з усієї України.

З’їзд пройде під патронатом Духовного управлення мусульман України – найбільшої мусульманської організації держави, повідомляє кореспондент порталу "Релігія в Україні".

Розвиток українського суспільства та роль мусульманської громади в майбутньому країни – головна тема З’їзду. Захід матиме дві частини. У робочій частині планується звіт про досягнення мусульманської громади, наявні проблеми та шляхи їх вирішення.

Президент України Петро Порошенко привітав учасників та гостей VI З'їзду мусульман України, який розпочинається сьогодні у Києві, та подякував мусульманській громаді за активну громадянську позицію.

Вітання розміщене на офіційному сайті глави держави.

"Ваші зібрання завжди ставали потужним майданчиком для міжнаціонального та міжконфесійного діалогу, визначення стратегічних орієнтирів на майбутнє. Упевнений, що курс на єдність і злагоду в суспільстві, яким ідуть мусульмани України, буде продовжений", - зазначив Президент.