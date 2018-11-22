Мусульманка з Туреччини накопичила на Умру, відкладаючи по монеті у день

Приклад дивовижної наполегливості та віри у здійснення мрії продемонструвала мешканка Туреччини.

Жінка накопичила на Умру, відкладаючи по монеті у день, повідомляє Islam-today.

55-річна Разіє Тахмаз із міста Кайсері все життя мріяла здійснити паломництво, однак фінансове становище не дозволяло їй це зробити.

Три роки тому мусульманка вирішила перестати мріяти і почати діяти: вона почала відкладати по монеті в одну ліру (12,5 рублів) кожен день. Таким чином за три роки їй вдалося зібрати 1500 лір. Відсутню суму внесли її діти, а також меценат, який побажав залишитися невідомим.

У результаті в Умру мусульманка відправиться вже взимку. В ісламських святинях у Саудівській Аравії жінка проведе три тижні.