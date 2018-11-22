Мусульманка з Туреччини накопичила на Умру, відкладаючи по монеті у день
23:23, 22 листопада 2018Іслам
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На Умру мусульманка відправиться вже взимку / islam-today.ru
Приклад дивовижної наполегливості та віри у здійснення мрії продемонструвала мешканка Туреччини.
Жінка накопичила на Умру, відкладаючи по монеті у день, повідомляє Islam-today.
55-річна Разіє Тахмаз із міста Кайсері все життя мріяла здійснити паломництво, однак фінансове становище не дозволяло їй це зробити.
Три роки тому мусульманка вирішила перестати мріяти і почати діяти: вона почала відкладати по монеті в одну ліру (12,5 рублів) кожен день. Таким чином за три роки їй вдалося зібрати 1500 лір. Відсутню суму внесли її діти, а також меценат, який побажав залишитися невідомим.
У результаті в Умру мусульманка відправиться вже взимку. В ісламських святинях у Саудівській Аравії жінка проведе три тижні.
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