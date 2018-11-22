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Пілот із Бразилії прийняв іслам у літаку на висоті 6 тисяч метрів (відео)

14:43, 22 листопада 2018
Іслам
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Бразильський пілот прийняв іслам на висоті 6 тисяч метрів / islam-today.ru

Бразилець за національністю, чоловік вимовив шахаду, тобто фактично прийняв іслам на висоті 5486 метрів, повідомляє Іslam-today.ru.

Сталося це, коли літак пролітав над Саудівською Аравією.

«Я свідчу, що немає бога крім Аллаха і Мухаммад - Пророк його», - сказав, зокрема, командир екіпажу, попередньо передавши керування літаком другому пілотові - мусульманину.

«Мій брат в ісламі», - мовив потім другий пілот, вітаючи рішення свого колеги.

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