Пілот із Бразилії прийняв іслам у літаку на висоті 6 тисяч метрів (відео)
14:43, 22 листопада 2018Іслам
3573 0
Бразильський пілот прийняв іслам на висоті 6 тисяч метрів / islam-today.ru
У соціальних мережах набирає популярність відеоролик, головним героєм якого став пілот однієї з бразильських авіакомпаній.
Бразилець за національністю, чоловік вимовив шахаду, тобто фактично прийняв іслам на висоті 5486 метрів, повідомляє Іslam-today.ru.
Сталося це, коли літак пролітав над Саудівською Аравією.
«Я свідчу, що немає бога крім Аллаха і Мухаммад - Пророк його», - сказав, зокрема, командир екіпажу, попередньо передавши керування літаком другому пілотові - мусульманину.
«Мій брат в ісламі», - мовив потім другий пілот, вітаючи рішення свого колеги.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter