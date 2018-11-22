В Австралії мусульманські лідери відмовилися зустрічатися з прем'єр-міністром через його висловлювання

Мусульманські лідери Австралії мають намір бойкотувати зустріч з прем'єр-міністром країни Скоттом Моррісоном.

Як заявив головний муфтій Австралії Ібрагім Абу Мохамед, пов'язано це з висловлюваннями глави уряду після теракту в Мельбурні 9 листопада, повідомляє Islam-today.

«У мусульманській громаді глибоко стурбовані та розчаровані заявами, зробленими міністрами кабінету та прем'єр-міністром, з яких випливає висновок про колективну провину спільноти в злочинних діях окремих осіб», - зазначив, зокрема, муфтій, пояснюючи небажання зустрічатися з прем'єром.

Виступаючи перед журналістами після теракту 9 листопада, Моррісон заявив, що «в Австралії найбільшою загрозою релігійного екстремізму є радикальна та небезпечна ідеологія екстремістського ісламу», а тому ісламські релігійні лідери мають бути напоготові, захищати свої громади від розвитку небезпечних навчань, діяти на випередження».

Мусульманська громада країни, у свою чергу, закликала Моррісона відмовитися від заяви та вибачитися перед мусульманам континенту.