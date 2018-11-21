У Китаї презентували систему, яка розпізнаватиме мусульман за обличчям

У Китаї презентували систему розпізнавання осіб, яка, як припустили правозахисники, буде використовуватися, в тому числі, і при пошуку мусульман.

Як повідомляє Islam-today, такі системи встановлені під камерами зовнішнього відеоспостереження, здатні ідентифікувати скановані особи по базах даних. Якщо людина в якійсь із них фігурує, то її ім'я і прізвище спливає в комп'ютерах, встановлених у командному пункті. Сховатися від такої системи, як заявили творці, неможливо.

Між тим, за інформацією правозахисних організацій, подібні системи вже використовуються поліцією в районі Сіньцзян для ідентифікації мусульман, яких влада без яких би то не було звинувачень поміщає в так звані табори перевиховання.

Нині в таких установах, за інформацією міжнародних правозахисних організацій, утримуються до мільйона мусульман.