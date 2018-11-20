У Талліні вандали обписали стіни мечеті

Одна з мечетей Талліна піддалася нападу вандалів, які розмалювали стіни мусульманського храму ненавистническими написами.

Як повідомляє Islam-today з посиланням на місцеві ЗМІ, антиісламські написи англійською мовою з'явилися на мечеті, розташованої на вулиці Кеевізе в столичному районі Ласнамяє.

У поліцію про те, що трапилося повідомили парафіяни мусульманського храму. Особливу стурбованість віруючих викликав заклик підірвати мечеть. За фактом вандалізму розпочата перевірка.