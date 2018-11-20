Мусульмани відзначають день народження пророка Мухаммада

Сьогодні, 20 листопада, мусульманський світ почав відзначати Тиждень Мавліду – дня народження Пророка Мухаммада.

Примітно, що в деяких мусульманських країнах дні з 20 по 25 листопада також називають Тижнем єднання, покликаним об'єднати мусульман, повідомляє Islam-Today.

Оскільки точна дата народження Пророка Мухаммада недоречна, Мавлід приурочений до дати його смерті, яка в ісламі розглядається як народження для вічного життя. Життя Пророка Мухаммада - приклад для кожного мусульманина. Тому кожен, хто вважає себе мусульманином, має добре знати життєпис Пророка. Мавлід ан-Набі відзначають скромно, але з благочестям і натхненням.

Вважається, що той будинок, де в ці дні читають молитви про Пророка, очищається й освячується. Крім того, мусульманські громади влаштовують поетичні зустрічі, конкурси і концерти.