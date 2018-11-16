У мечетях по всьому світу здійснили джаназа-намаз за вбитим журналістом

Віряни здійснили заочний Джаназа-намаз за вбитим у генконсульстві Саудівської Аравії в Стамбулі 2 жовтня журналістом Джамалем Хашкаджи.

Як повідомляє Islam-today з посиланням на турецькі ЗМІ, участь у молитві у мечеті Фатіх у Стамбулі взяли і друзі саудівського журналіста, які прибули з-за кордону.

Глава Турецько-арабської асоціації медіа-організацій Туран Кишлакчи у своєму мікроблозі у Twitter написав, що крім Туреччини, віруючі здійснять джаназа-намаз за Хашкаджи в Лондоні, Парижі, Вашингтоні, Ісламабаді, Джакарті, Рабаті, Тунісі, Кувейті, а також у Забороненій мечеті в Мецці і мечеті Пророка в Медині та інших містах світу.