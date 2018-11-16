У Єгипті стратять викладача Корану, який напав на поліцейську дільницю

Уряд Єгипту ухвалив смертний вирок відносно 80-річного викладача Корану шейха Абделя Халіма Габреела.

До найвищої міри покарання священнослужитель був засуджений разом із 20 іншими єгиптянами, звинуваченими в причетності до нападу на поліцейський відділок у Кердасі в 2013 році, повідомляє Islam-today.

Правозахисники стверджують, що жодних неспростовних доказів причетності похилого шейха до злочину немає. Заарештований він був під час перебування в мечеті. Адвоката на суді йому не надали.

З проханням про помилування до президента Єгипту Абдель Фаттаху ас-Сісі звернулася міжнародна правозахисна організація Amnesty International, однак результату це не дало. Відзначається, що під час перебування у в'язниці здоров'я літньої людини помітно погіршилося – родичам не дозволяли передавати йому ліки, в результаті він тепер практично не пересувається самостійно.