Мустафу Джемілєва нагородили медаллю "За служіння ісламу та Україні"

На урочистостях з нагоди 75-річчя Мустафи Джемілєва заступник муфтія ДУМУ "Умма" Едґар Девлікамов за дорученням муфтія Саіда Ісмагілова вручив нагороду ювілярові.

Його нагородили медаллю "За служіння ісламу та Україні", повідомляє "Іслам в Україні".

"За багаторічну самовіддану працю на користь України та мусульман України, за вагомий внесок у відродження кримськотатарских духовних, національних, релігійних та культурних традицій, а також з нагоди 75-річчя наказую нагородити медаллю „За служіння Ісламу та Україні“ лідера кримськотатарського народу, Уповноваженого Президента України у справах кримськотатарського народу, народного депутата України Мустафу Джемілєва. Муфтій ДУМУ „Умма“", - зазначав Саід Ісмагілов.

Медаль "За служіння Ісламу та Україні" заснована за пропозицією Військового капеланства мусульман України на Загальних зборах громад ДУМУ "Умма" 2016 року.