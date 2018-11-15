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Мустафу Джемілєва нагородили медаллю "За служіння ісламу та Україні"

12:10, 15 листопада 2018
Іслам
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Мустафу Джемілєва нагороджено медаллю «За служіння Ісламу та Україні» / islam.in.ua

На урочистостях з нагоди 75-річчя Мустафи Джемілєва заступник муфтія ДУМУ "Умма" Едґар Девлікамов за дорученням муфтія Саіда Ісмагілова вручив нагороду ювілярові.  

Його нагородили медаллю "За служіння ісламу та Україні", повідомляє "Іслам в Україні".

"За багаторічну самовіддану працю на користь України та мусульман України, за вагомий внесок у відродження кримськотатарских духовних, національних, релігійних та культурних традицій, а також з нагоди 75-річчя наказую нагородити медаллю „За служіння Ісламу та Україні“ лідера кримськотатарського народу, Уповноваженого Президента України у справах кримськотатарського народу, народного депутата України Мустафу Джемілєва. Муфтій ДУМУ „Умма“", - зазначав Саід Ісмагілов.

Медаль "За служіння Ісламу та Україні" заснована за пропозицією Військового капеланства мусульман України на Загальних зборах громад ДУМУ "Умма" 2016 року.

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