У Нігерії мусульманським дівчатам дозволили носити хіджаб за кольором шкільної форми

У нігерійському штаті Лагос уряд, нарешті, змирився з правом юних мусульманок носити хіджаб у школу.

Дебати на тему хусток у школах почалися в Лагосі в 2014 році – тоді суд виніс рішення про заборону носіння хіджабів ученицями, проте в 2016 році постанову було скасовано рішенням апеляційного суду, який став на бік свободи віросповідання, повідомляє IslamNews з посиланням на News Africa.

Відтоді уряд Лагоса продовжував оскаржувати рішення апеляційного суду і висловлював незгоду з хіджабами на головах школярок, проте днями влада діаметрально змінила позицію з питання і навіть випустила циркуляр, який регулює фасон і колір шкільних хусток.

«Учням повинно бути дозволено носити хіджаби зі шкільною формою, але вони повинні бути короткими, діловими і акуратними і відповідати за кольором шкільній формі», – сказано у циркулярі.

Пояснення про «короткі» хіджаби обумовлено тим, що в традиціях нігерійських мусульман хіджабом прийнято іменувати дуже довгий головний убір, який може спадати до пояса або навіть до колін. В інших штатах Нігерії школярки мають і такі головні убори, які в арабських країнах називаються химарами.