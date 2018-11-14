США може ввести санкції проти Китаю за утиск мусульман

Сьогодні, 14 листопада, в Конгресі США буде представлений законопроект щодо введення санкцій відносно Китаю за утиски мусульман-уйгурів у Синьцзян-Уйгурському автономному районі країни.

Як повідомляє Islam-today з посиланням на "Reuters", обмежувальні заходи щодо Китаю будуть прийняті в рамках так званого "закону Магнітського, який, як зазначив помічник держсекретаря США у справах економіки та бізнесу Маниша Сінгхето, є інструментом, за допомогою якого «США припиняють порушення прав людини у всьому світі».

Нині на території Китаю в рамках боротьби з тероризмом діють десятки так званих виправних таборів для мусульман. Правозахисники повідомляють, що без пред'явлення будь-яких звинувачень та можливості зв'язатися з родичами або адвокатом тут живуть понад мільйон прихильників ісламу.