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У Німеччині розслідують погром на мусульманському кладовищі

13:39, 13 листопада 2018
Іслам
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Правоохоронні органи Німеччини розслідують погром / islam-today.ru

Як повідомляє Islam-today з посиланням на місцеві ЗМІ, невідомі розмалювали фашистською символікою понад десяток надгробних каменів. Крім того, на кілька надгробків були нанесені расистські гасла.

У поліцію про те, що трапилося повідомили місцеві жителі-мусульмани, які прийшли на цвинтар вранці.

Правоохоронці закликали очевидців інциденту допомогти в розслідуванні. Особистості та кількість зловмисників поки залишаються невідомими.

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