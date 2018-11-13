У Німеччині розслідують погром на мусульманському кладовищі

Правоохоронні органи Німеччини розслідують погром, що стався на мусульманському кладовищі в місті Нортхайм в Нижній Саксонії.

Як повідомляє Islam-today з посиланням на місцеві ЗМІ, невідомі розмалювали фашистською символікою понад десяток надгробних каменів. Крім того, на кілька надгробків були нанесені расистські гасла.

У поліцію про те, що трапилося повідомили місцеві жителі-мусульмани, які прийшли на цвинтар вранці.

Правоохоронці закликали очевидців інциденту допомогти в розслідуванні. Особистості та кількість зловмисників поки залишаються невідомими.