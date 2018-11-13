У Німеччині розслідують погром на мусульманському кладовищі
13:39, 13 листопада 2018Іслам
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Правоохоронні органи Німеччини розслідують погром / islam-today.ru
Правоохоронні органи Німеччини розслідують погром, що стався на мусульманському кладовищі в місті Нортхайм в Нижній Саксонії.
Як повідомляє Islam-today з посиланням на місцеві ЗМІ, невідомі розмалювали фашистською символікою понад десяток надгробних каменів. Крім того, на кілька надгробків були нанесені расистські гасла.
У поліцію про те, що трапилося повідомили місцеві жителі-мусульмани, які прийшли на цвинтар вранці.
Правоохоронці закликали очевидців інциденту допомогти в розслідуванні. Особистості та кількість зловмисників поки залишаються невідомими.
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