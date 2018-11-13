У Києві на з'їзді мусульмани обговорять роль ісламської громади в майбутньому країни

«Духовність. Єдність. Патріотизм» – саме під таким гаслом 23 листопада в Національному палаці мистецтв «Україна» відбудеться наймасштабніший захід мусульманської громади за час незалежності – VI З’їзд мусульман України, який збере близько 4 тисяч делегатів-мусульман з усієї України.

З’їзд пройде під патронатом Духовного управлення мусульман України – найбільшої мусульманської організації держави, повідомляє Zik.ua з посиланням на прес-службу ДУМУ.

«Розвиток українського суспільства та роль мусульманської громади в майбутньому країни – головна тема З’їзду. Захід матиме дві частини. В робочій частині планується звіт про досягнення мусульманської громади, наявні проблеми та шляхи їх вирішення.

В урочистій частині гостей очікує насичена програма: привітання мусульманських лідерів інших держав та представників державної влади України, виступ Верховного Муфтія України, презентація нової програми розвитку, виступи відомих виконавців», – йдеться у повідомленні.

На захід запрошені представники органів державної влади, дипломатичних місій, громадських організацій, голови інших релігій та конфесій.