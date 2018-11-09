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У Марокко проходить міжнародний конкурс читців Корану

14:45, 09 листопада 2018
Іслам
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Марокко, ілюстрація / Coral Travel

Участь у ньому беруть знавці мусульманського священнописания з понад 50 країн, повідомляє Islam-today.

У рамках конкурсу для його учасників також підготовлена культурна програма та екскурсії по визначних пам'ятках країни.

Триватиме конкурс до 16 листопада.

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