У Марокко проходить міжнародний конкурс читців Корану

У Марокко проходить XIV Міжнародний конкурс читців Корану імені короля Мухаммеда VI. Участь у ньому беруть знавці мусульманського священнописания з понад 50 країн, повідомляє Islam-today. У рамках конкурсу для його учасників також підготовлена культурна програма та екскурсії по визначних пам'ятках країни. Триватиме конкурс до 16 листопада.

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