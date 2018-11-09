У Марокко проходить міжнародний конкурс читців Корану
14:45, 09 листопада 2018Іслам
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Марокко, ілюстрація / Coral Travel
У Марокко проходить XIV Міжнародний конкурс читців Корану імені короля Мухаммеда VI.
Участь у ньому беруть знавці мусульманського священнописания з понад 50 країн, повідомляє Islam-today.
У рамках конкурсу для його учасників також підготовлена культурна програма та екскурсії по визначних пам'ятках країни.
Триватиме конкурс до 16 листопада.
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