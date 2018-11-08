В Індії видали фетву про манікюр мусульманської жінки

Індійська ісламська академія Дар-уль-Улюм Деобанд нагадала мусульманкам про те, що їм не слід здійснювати намаз з лаком на нігтях.

Шейхи Деобанд випустили фетву про лак для нігтів у відповідь на запит місцевого жителя Музаффарнагара, повідомляє IslamNews.

Мусульманин поцікавився, чи можна жінкам фарбувати нігті, і чи дозволено чоловікам і жінкам відрощувати довгі нігті на руках.

У відповідь на запит індійські богослови роз'яснили, що сам собою лак не заборонений у тому випадку, якщо до його складу немає нечистих речовин, однак із лаком на нігтях мусульманка не може здійснити мале омовіння перед молитвою – покриття перешкодить проникненню води до цієї частини рук. Тому перед намазом необхідно видаляти лак із нігтів.

З урахуванням того, що мусульмани здійснюють намаз 5 разів на день, настільки частий вплив лаку і хімічного засобу для його видалення може обернутися шкодою з точки зору здоров'я. Крім того, вчені з Деобанд пояснили, що ні чоловікам, ні жінкам не слід відпускати надмірно довгі нігті – стригти їх потрібно не рідше одного разу на 40 днів.

Шейх Карі Саїд Ісхак Гаурі з Сахаранпура порадив мусульманкам користуватися замість лаку для нігтів хною – робити малюнки мехенді.