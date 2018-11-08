У Стамбулі обрали нового голову Світового союзу мусульманських учених
22:49, 08 листопада 2018Іслам
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Шейхи Кардаві та Рісуні / slamnews.ru
У Стамбулі 8 листопада завершив свою роботу черговий з'їзд Всесвітнього союзу мусульманських учених (ВСМУ), на якому засновник і беззмінний керівник організації шейх Юсуф аль-Кардаві подав у відставку.
Сьогодні новим главою ВСМУ обраний відомий марокканський вчений-богослов Ахмед ар-Рісуні. За нього проголосувало 93% членів союзу, повідомляє IslamNews.
З'їзд став найчисленнішим за всю історію існування ВСМУ. Всього на заході взяло участь 1030 богословів та 50 ісламських організацій.
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