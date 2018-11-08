У Стамбулі обрали нового голову Світового союзу мусульманських учених

У Стамбулі 8 листопада завершив свою роботу черговий з'їзд Всесвітнього союзу мусульманських учених (ВСМУ), на якому засновник і беззмінний керівник організації шейх Юсуф аль-Кардаві подав у відставку.

Сьогодні новим главою ВСМУ обраний відомий марокканський вчений-богослов Ахмед ар-Рісуні. За нього проголосувало 93% членів союзу, повідомляє IslamNews.

З'їзд став найчисленнішим за всю історію існування ВСМУ. Всього на заході взяло участь 1030 богословів та 50 ісламських організацій.