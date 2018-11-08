У Львові ісламський культурний центр проведе день відкритих дверей

Ісламський культурний центр ім. Мухаммада Асада у Львові 17 листопада з 11.00 до 15.00 проведе день відкритих дверей.

Гостям обіцяють екскурсію ІКЦ, розповідь про мету й історію його створення, ознайомчі лекції, серед яких і присвячена думці видатних українських мислителів щодо ісламу «Українські просвітителі та іслам», підготовлена львівською літературознавицею, завідувачкою книжкових фондів Львівського національного музею «Дім Франка» Соломією Вівчар, повідомляє «Іслам в Україні».

Одну з лекцій буде присвячено традиційним українським головним уборам жінок.

Також відвідувачі матимуть змогу ознайомитися з історією, культурою та традиціями різних народів, що сповідують іслам.

На гостей чекатимуть виставки – книжкова, виробів ужиткового мистецтва та сувенірів, страви східної кухні та майстер-класи.