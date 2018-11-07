Понад мільйон ізраїльських мусульман не зможуть звершити Хадж

Понад мільйон ізраїльських мусульман більше не зможуть здійснити паломництво в Мекку.

Таке рішення прийняла влада Саудівської Аравії, повідомляє Islam-today.

Раніше ізраїльські мусульмани користувалися лазівкою в законі 1978 року, яка дозволяла спершу отримати тимчасовий паспорт у Йорданії, а потім в'їхати з ним на територію Саудівської Аравії.

Тепер же саудівська влада вирішила змінити правила – відтепер в'їзд у королівство з тимчасовими документами буде заборонений.

Бажаючі здійснити паломництво повинні будуть завчасно оформляти собі регулярні паспорта. З якої причини прийнято таке рішення, невідомо.

Ніяких офіційних пояснень від Саудівської Аравії поки не отримали ні йорданська, ні ізраїльська сторони.