Понад мільйон ізраїльських мусульман не зможуть звершити Хадж
14:30, 07 листопада 2018Іслам
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Саудівська Аравія заборонила Хадж за тимчасовими документами / islam-today.ru
Понад мільйон ізраїльських мусульман більше не зможуть здійснити паломництво в Мекку.
Таке рішення прийняла влада Саудівської Аравії, повідомляє Islam-today.
Раніше ізраїльські мусульмани користувалися лазівкою в законі 1978 року, яка дозволяла спершу отримати тимчасовий паспорт у Йорданії, а потім в'їхати з ним на територію Саудівської Аравії.
Тепер же саудівська влада вирішила змінити правила – відтепер в'їзд у королівство з тимчасовими документами буде заборонений.
Бажаючі здійснити паломництво повинні будуть завчасно оформляти собі регулярні паспорта. З якої причини прийнято таке рішення, невідомо.
Ніяких офіційних пояснень від Саудівської Аравії поки не отримали ні йорданська, ні ізраїльська сторони.
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