Вперше в Конгрес США обрали двох мусульманок
11:49, 07 листопада 2018Іслам
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Ільхен Омар (ліворуч) і Рашид Тлаїб / islam-today.ru
У Конгрес США вперше обрані дві мусульманки.
Як повідомляє Islam-today з посиланням на "Huffpost", жінки представляють штати Міннесота і Детройт.
Ільен Омар - сомалійсько-американський політик з Міннесоти – втекла з Сомалі разом з родиною після початку кровопролитної громадянської війни. Перед тим, як переїхати в США, вони жили в таборі для біженців в Кенії протягом чотирьох років.
Рашид Тлаїб від штату Детройт – дочка мігрантів із Палестини.
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