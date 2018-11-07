Вперше в Конгрес США обрали двох мусульманок

У Конгрес США вперше обрані дві мусульманки.

Як повідомляє Islam-today з посиланням на "Huffpost", жінки представляють штати Міннесота і Детройт.

Ільен Омар - сомалійсько-американський політик з Міннесоти – втекла з Сомалі разом з родиною після початку кровопролитної громадянської війни. Перед тим, як переїхати в США, вони жили в таборі для біженців в Кенії протягом чотирьох років.

Рашид Тлаїб від штату Детройт – дочка мігрантів із Палестини.