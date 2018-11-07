У Києві відбудеться Всеукраїнський конкурс знавців Корану

У Києві 10 та 11 листопада оцінюватимуть знання та майстерність читців Корану.

Щорічний конкурс проводять Всеукраїнська асоціація «Альраід» і ДУМУ «Умма». У складі журі будуть шейх Рашид бін Халяф ад-Досарі та інші компетентні особи, зокрема Айдер аль-Хадж та імами-хатиби українських мечетей, повідомляє "Релігія в Україні" з посиланням на Альраід.

Зазначається, що чимдалі більше дівчат і жінок виявляють бажання взяти участь у змаганні. Торішній конкурс відомий не тільки числом учасниць — вони становили половину змагальників, а й тим, що перше місце посіла Самія Ерада. А 2015 року першою хафізою стала етнічна українка — уродженка Львівщини Віра Фриндак.

Завчання Корану напам'ять — суспільний обов'язок мусульман: якщо в громаді нема хафіза, то гріх невиконання припису Всевишнього лягає на всіх її членів.

Єдиний критерій поділу учасників — рівень їхніх знань; вік, стать і рідна мова конкурсантів не мають значення.