У Єгипті можуть заборонити нікаб

У Єгипті запропонували заборонити носіння в громадських місцях мусульманських хусток, що повністю закривають обличчя.

З такою ініціативою виступила депутат парламенту країни Хеда Агамі, яка вже подала відповідний законопроект, повідомляє Islam-today.

У документі наголошується, що носіння нікабу «змінило національну ідентичність Єгипту» і викликало безліч проблем у сфері безпеки.

За порушення закону у разі його прийняття передбачається штраф у розмірі 56 доларів, у разі повторних порушень ця сума збільшується вдвічі. Примітно, що депутати підтримали активістки в області прав жінок.

Так, член Національної ради у справах жінок Нашва аль-Хуфи заявила, що «ті, хто хоче носити нікаб, мають сидіти вдома й не виходити на вулицю».