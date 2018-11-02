У Нігерії терористи заживо спалили імама з сім'єю

Бойовики терористичного угруповання «Боко Харам» здійснили напад відразу на кілька сіл в нігерійському штаті Борно.

Як повідомляє Islam-today з посиланням на видання "All Africa", участь у вилазці взяли близько 200 терористів.

В одному з населених пунктів, за свідченнями очевидців, бойовики виявили мусульманського священнослужителя, якій разом із сім'єю намагався втекти, дізнавшись про наближення угруповання. Проявивши властиву виключно терористам жорстокість, вони спалили імама і його сім'ю живцем.

Та ж доля спіткала і десятки інших жителів сіл, на які було скоєно напад.

Пізніше військовим все ж вдалося взяти ситуацію під контроль, однак це не врятувало життя кількох десятків мирних жителів.