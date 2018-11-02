У Нігерії терористи заживо спалили імама з сім'єю
16:53, 02 листопада 2018Іслам
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Результати нападу терористів в штаті Борно / islam-today.ru
Бойовики терористичного угруповання «Боко Харам» здійснили напад відразу на кілька сіл в нігерійському штаті Борно.
Як повідомляє Islam-today з посиланням на видання "All Africa", участь у вилазці взяли близько 200 терористів.
В одному з населених пунктів, за свідченнями очевидців, бойовики виявили мусульманського священнослужителя, якій разом із сім'єю намагався втекти, дізнавшись про наближення угруповання. Проявивши властиву виключно терористам жорстокість, вони спалили імама і його сім'ю живцем.
Та ж доля спіткала і десятки інших жителів сіл, на які було скоєно напад.
Пізніше військовим все ж вдалося взяти ситуацію під контроль, однак це не врятувало життя кількох десятків мирних жителів.
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