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У Нігерії терористи заживо спалили імама з сім'єю

16:53, 02 листопада 2018
Іслам
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Результати нападу терористів в штаті Борно / islam-today.ru

Як повідомляє Islam-today з посиланням на видання "All Africa", участь у вилазці взяли близько 200 терористів.

В одному з населених пунктів, за свідченнями очевидців, бойовики виявили мусульманського священнослужителя, якій разом із сім'єю намагався втекти, дізнавшись про наближення угруповання. Проявивши властиву виключно терористам жорстокість, вони спалили імама і його сім'ю живцем.

Та ж доля спіткала і десятки інших жителів сіл, на які було скоєно напад.

Пізніше військовим все ж вдалося взяти ситуацію під контроль, однак це не врятувало життя кількох десятків мирних жителів.

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