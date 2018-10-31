Міграційна служба подякувала українським мусульманам за благодійність

Всеукраїнська асоціація «Альраід» в особі голови Сейрана Арифова отримала лист подяки від Державної міграційної служби України за благодійну допомогу, яку мусульмани надали одному з закладів ДМСУ - Пункту тимчасового перебування іноземців та осіб без громадянства, які незаконно перебувають в ПТПІ на Волині.

Про це повідомляє "Релігія в Україні" з посиланням на Іslam.in.ua.

"Висловлюємо повагу та подяку Вам особисто та Вашому колективу за надану благодійну допомогу, - йдеться у листі за підписом в. о. директора Волинського ПТПІ пана Лукашука. - Ми вдячні Вам за розуміння. Дуже задоволені компетентним та професійним персоналом Вашої організації. Сподіваємося на подальшу плідну співпрацю. Бажаємо успіхів та процвітання".

У відповідь на прохання Держміграційної служби мусульмани зібрали і передали для понад 150 іноземців одяг і взуття, санітарно-гігієнічні, мийні та дезінфекційні засоби, спортінвентар, посуд, кухонне начиння, а також Корани, вервиці та килимки для здійснення намазів.