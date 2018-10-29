В Ефіопії відреставрували одну з перших мечетей в історії ісламу

В Ефіопії відреставрували одну з найперших мечетей в історії ісламу – мечеть Наджаши.

Як повідомляє "АЗЕРТАДЖ" з посиланням на "International Quran News Agency", мечеть знаходиться в місті Вукро, розташованому в 790 кілометрів на північ від столиці Ефіопії Аддіс-Абеби.

Мечеть Наджаши по праву вважається першою мечеттю в Африці. Не випадково її називають "другою Меккою". Вона була побудована в VII столітті й названа на честь християнського короля Аксумського царства, розташованого в той час на території сучасної Ефіопії, Асхама ібн Абджара, відомого за історичними хроніками як король Наджаши.

Відомо, що він прийняв сподвижників пророка Мухаммада, які втекли з Мекки, рятуючись від переслідування курайшитів. Ця історична особистість зіграла важливу роль у ранній історії ісламу. Король Наджаши не лише прийняв у себе перших мусульман, а й також відмовився їх видати мекканським язичникам. Більш того, він дозволив сподвижники пророка сповідувати свою віру й поширювати іслам на території свого царства.

Перші мусульмани жили в селі Негаш, в 60 км від Мекеле, столиці області Тіграй. Вони ж і побудували мечеть Наджаши. Вона була побудована в 7 столітті й багато разів перебудовувалася. Тим не менш, мечеть досі стоїть, а поруч із нею розташовуються давні поховання та два мавзолеї, усередині яких знаходяться останки сподвижників пророка. Це місце вважається одним із найважливіших для мусульман не лише Ефіопії, а й всього світу.

Реставрація цієї історичної мечеті виконало Турецьке агентство зі співпраці та координації. У рамках проекту була відновлена дорога, що веде в мечеть і до гробниць сподвижників на задньому дворі мечеті, яка так і називається «вулиця сподвижників». Також були відновлені 15 поховань мусульман, які першими прибули сюди в часи пророка, і гробниця самого короля Наджаши.