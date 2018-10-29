У Криму на наступні п'ять років переобрали муфтія

Еміралі Аблаєв переобраний муфтієм Криму на наступні п'ять років.

Голосування відбулося на шостому курултаї кримських татар, який пройшов у Сімферополі, повідомляє Islam-today з посиланням на російське інформагентство.

Участь у заході взяли кілька сотень делегатів з усіх районів півострова. Еміралі Аблаєв виступив перед делегатами зі звітною доповіддю про виконану роботу.

По завершенні голосування заступник муфтія Айдер Ісмаїлов повідомив, що «хаджі Еміралі Аблаєв переобраний муфтієм мусульман Криму одноголосно».