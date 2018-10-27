Мусульмани сперечаються через автокефалію для православних в Україні

Мусульмани не повинні втручатися у справи християн. І якщо хтось і має право коментувати надання автокефалії Українській Православній Церкві, то лише мусульмани України, а не Росії чи інших держав.

Про це заявив муфтій Духовного управління мусульман України Саід Ісмагілов коментуючи слова Верховного муфтія Росії Талгата Таджуддіна, повідомляє 24 канал.

Зазначимо, напередодні муфтій РФ виступив проти надання автокефалії Україні, і заявив, що це "суперечить Божому задуму".

Саїд Ісмагілов зауважив, що спочатку не повірив у те, що муфтій так міг сказати, "бо це – не більше, не менше, аж претензія на знання Божого задуму!". Але згодом, він побачив підтвердження такої заяви у російських ЗМІ.

По-перше, мусульмани не мають втручатись в православні справи, особливо з заявами про знання Божого задуму. По-друге, якщо хтось із мусульман і має давати свою оцінку, то виключно мусульмани України. Свою позицію, та позицію нашого Духовного управління я вже озвучив – ми вітаємо автокефалію, – підкреслив Ісмагілов.