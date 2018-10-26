Відома ірландська співачка Шинейд О'Коннор прийняла іслам і змінила ім'я

Відома ірландська співачка Шинейд О'коннор повідомила про рішення прийняти іслам і змінити ім'я.

Тепер, як повідомляє Islam-today з посиланням на видання "Daily Mail", її звуть Шухада. Про несподіваний крок виконавиця повідомила у своєму мікроблозі в Twitter, де також опублікувала фотографії в хіджабі.

«Це логічний кінець шляху будь-якого розумного теолога. Усі священні писання ведуть до ісламу», - написала, зокрема, новоспечена мусульманка.

Видання також відзначає, що кілька днів тому О'коннор опублікувала відео, на якому співає азан (заклик до молитви).