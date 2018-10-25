В Індонезії відкриють 4D-музей Корану

В індонезійському місті Маланзі незабаром з'явиться унікальний музей Корану у форматі 4D, який стане частиною великого ісламського центру.

Як повідомляє Islam-today з посиланням на портал Malang Times, за основу дизайну майбутнього музею в Індонезії буде взято дизайн Музею Етихад у Дубаї.

У форматі 4D будуть відображені зміст та смисли аятів. Інтерактивний музей буде буквально переповнений сучасними інформаційними технологіями, що дозволить привабити до нього більше туристів.

Зазначається, що будівництво музею Корану – це частина реалізації урядової програми Індонезії, спрямованої на розвиток халяльного туризму. Побудувати музей планується до 2023 року.