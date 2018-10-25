Названі 500 найвпливовіших мусульман світу

Королівський ісламський центр стратегічних досліджень Аммана опублікував черговий щорічний рейтинг "The Muslim 500".

Як повідомляє Islam-today, цього року перше місце в списку дісталося президенту Туреччини Реджепу Таїпу Ердогану. На другому місці - король Саудівської Аравії Салман бін Абдул-Азіз Аль Сауд, на третьому - король Йорданії Абдулла II ібн аль-Хусейн.

Також у першій десятці - Верховний лідер Ірану аятолла Алі Хаменеї, король Марокко Мохаммед VI, авторитетні ісламські вчені Мухаммад Такі Усмані, Хабіб Умар бен Хафіз і Сальман бін Фахд бін Абдуллах аль-Ауда, шейх Аль-Азхара доктор Ахмад Аль-Тайиб і т. д.

У ТОП-50 також увійшла 17-річна палестинська активістка Ахед Тамімі.