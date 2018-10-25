Мусульманка в хіджабі випустила кліп про боротьбу з депресією

Мусульманка сирійського походження Муна Хайдар (Mona Haydar), відома в США виконавиця реп-музики, випустила черговий кліп.

Як повідомляє Іslam-today.ru, цього разу - на композицію "Lifted" ("Воспаряя"). Як зазначила сама виконавиця та поетеса, пісня ця покликана допомогти всім, хто зіткнувся з депресією - один із найпоширеніших у сучасному світі недуг.

Сюжет кліпу заснований на тому, як з цією проблемою впоралася сама мусульманка. На відео символічно зображені п'ять стадій відчаю, і шлях, який має подолати людина, щоб вибратися з психологічної трясовини.

Соціальні мережі сприйняли новий кліп мусульманки дуже захоплено. Шанувальники співачки відзначають її вміння поєднувати в собі якості віруючої мусульманки з сучасним підходом до життя і творчості.