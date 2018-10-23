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У Міжнародній коаліції пояснили, чому була знищена мечеть у Сирії

09:53, 23 жовтня 2018
Іслам
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У результаті авіаудару по мечеті загинули десятки людей / islam-today.ru

Згідно із заявою командування коаліції, удар, попри звичай, що захищає релігійні об'єкти під час воєн, було вирішено нанести, бо там нібито знаходився штаб терористичного угруповання "Ісламська держава", повідомляє Islam-today.

У результаті удару були вбиті десятки терористів. Глава Центрального командування збройних сил США Джозеф Вотел заявив, що задоволений діями військових і що мечеть стала метою удару на законних підставах.

Авіаудар по мечеті Аль-Осман в селі Ас-Суса було завдано відразу ж після закінчення молитви в минулу п'ятницю. У результаті загинули десятки мирних жителів.

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