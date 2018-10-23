У Міжнародній коаліції пояснили, чому була знищена мечеть у Сирії

Міжнародна коаліція на чолі з США знайшла виправдання знищенню мечеті, яка була порівняна із землею в результаті авіаудару.

Згідно із заявою командування коаліції, удар, попри звичай, що захищає релігійні об'єкти під час воєн, було вирішено нанести, бо там нібито знаходився штаб терористичного угруповання "Ісламська держава", повідомляє Islam-today.

У результаті удару були вбиті десятки терористів. Глава Центрального командування збройних сил США Джозеф Вотел заявив, що задоволений діями військових і що мечеть стала метою удару на законних підставах.

Авіаудар по мечеті Аль-Осман в селі Ас-Суса було завдано відразу ж після закінчення молитви в минулу п'ятницю. У результаті загинули десятки мирних жителів.