У Нігерії в результаті зіткнень християн і мусульман загинули 55 людей

У Нігерії, на півночі країни, пройшли зіткнення мусульман і християн.

У результаті, як повідомив президент Нігерії Мухаммаду Бухарі, загинули 55 людей, передає Islam-today.

Початком масштабних зіткнень став цілком побутовий конфлікт двох вантажників, які возили товари на ринку міста Касуван-Магани. Сварка, яка сталася 18 жовтня, переросла у сутичку і бійку, жертвами яких стали дві людини. Більшої кількості жертв вдалося уникнути завдяки втручанню поліції.

Однак наступного дня молодь з числа християн, що належить до етнічної групи адара, спалила кілька будинків мусульман народності хауса. У цьому і подальших зіткненнях і загинули десятки людей.

З 19 жовтня в місті була введена комендантська година. За підозрою в організації погромів і вбивств були затримані 22 людини.