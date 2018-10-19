У Туреччині парафіяни мечеті 37 років молилися у неправильному напрямку
Парафіяни мечеті в турецькій провінції Ялова 37 років молилися не в бік Мекки, як того вимагають ісламські приписи.
Як виявилося, мечеть була повернена до священного міста під неправильним кутом, пише газета Daily Sabah.
За даними видання, при будівництві у 1981 році припустилися помилки, через яку напрям до Мекки було зміщено на 33 градуси.
Імам мечеті Іса Кайя знайшов вихід з положення і виклав на підлозі молитовного приміщення покажчики вірного напряму для молитви.
До мечеті вже прибули представники релігійної влади, щоб оглянути порушення, а всіх парафіян сповістили про допущену раніше помилку. Імам більш високого рангу нагадав їм, що, згідно ісламу, здійснення молитви не в бік Мекки не вважається гріхом, якщо віруючий не знав про вірний напрямок.
За його словами, всі вимовлені у мечеті за 37 років молитви залишаються рівноцінними тим, які читаються у напрямку священного міста.
Інтер'єр мечеті мають намір пізніше повністю перебудувати.