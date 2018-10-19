Перша у світі екомечеть отримала міжнародну премію за енергоефективність

Перша в світі екомечеть «Алланың гүлі» в Астані (Казахстан) отримала премію Green Planet Building Award за енергоефективний потенціал.

За рахунок застосування сучасних інженерних рішень у мечеті за один рік досягається енергетичний баланс: на 61% - скорочується теплове енергоспоживання; на 80-87% − електричне енергоспоживання вентиляції та охолодження, передає «NewTimes.kz».

Обсяг вироблюваної електроенергії, що отримується в результаті прийнятих інженерних рішень, перевищує потребу об'єкта майже в 4 рази, що дозволяє надавати надлишкову електроенергію для продажу та оплати комунальних платежів.

Премія Green Planet Building Award заснована в Австрії і покликана досліджувати енергоефективний потенціал об'єктів нерухомості і визначати, які «зелені» рішення застосовуються у світі.