У Франції закрили мусульманський центр за "підтримку джихаду"

У французькій комуні Гранд-Сент закритий мусульманський центр Захра, який влада Франції підозрює у сприянні "поширення радикального ісламу" і "повідомлень, які заохочують озброєний джихад".

Як повідомляє Islam-today з посиланням на Euronews, рішення про закриття центру прийняв особисто префект.

Засновник центру, Яхіа Гуамсі, є головою так званої Антисіоністської партії й підозрюється у підтримці ряду пропалестинських воєнізованих організацій.

Обшуки в штаб-квартирі асоціації "Centre Zahra France" пройшли на початку жовтня.