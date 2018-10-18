У Франції закрили мусульманський центр за "підтримку джихаду"
18:01, 18 жовтня 2018Іслам
1098 0
Обшуки в штаб-квартирі асоціації "Centre Zahra France" / іslam-today.ru
У французькій комуні Гранд-Сент закритий мусульманський центр Захра, який влада Франції підозрює у сприянні "поширення радикального ісламу" і "повідомлень, які заохочують озброєний джихад".
Як повідомляє Islam-today з посиланням на Euronews, рішення про закриття центру прийняв особисто префект.
Засновник центру, Яхіа Гуамсі, є головою так званої Антисіоністської партії й підозрюється у підтримці ряду пропалестинських воєнізованих організацій.
Обшуки в штаб-квартирі асоціації "Centre Zahra France" пройшли на початку жовтня.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter