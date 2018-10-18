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У Франції закрили мусульманський центр за "підтримку джихаду"

18:01, 18 жовтня 2018
Іслам
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Обшуки в штаб-квартирі асоціації "Centre Zahra France" / іslam-today.ru

У французькій комуні Гранд-Сент закритий мусульманський центр Захра, який влада Франції підозрює у сприянні "поширення радикального ісламу" і "повідомлень, які заохочують озброєний джихад".

Як повідомляє Islam-today з посиланням на Euronews, рішення про закриття центру прийняв особисто префект.

Засновник центру, Яхіа Гуамсі, є головою так званої Антисіоністської партії й підозрюється у підтримці ряду пропалестинських воєнізованих організацій.

Обшуки в штаб-квартирі асоціації "Centre Zahra France" пройшли на початку жовтня.

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