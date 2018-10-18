У США чоловіка, який підпалив мечеть, засудили до 25 років в'язниці

У США оголосили вирок відносно злочинця, який підпалив мечеть із ненависницьких мотивів.

Як повідомляє Islam-today, інцидент стався в січні в місті Вікторія, штат Техас. У результаті підпалу мусульманський храм згорів повністю.

Палієм виявився 25-річний місцевий житель Марко Перез. Обвинувальний вирок у його відношенні був винесений ще влітку, однак міру покарання оголосили лише зараз - 24 з половиною роки в'язниці.

Поки тривав судовий процес, місцева мусульманська громада за допомогою пожертв повністю відновила мечеть. Пожертви надходили зі всього світу - мусульманська громада Вікторії отримала понад мільйон доларів.