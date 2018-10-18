У США чоловіка, який підпалив мечеть, засудили до 25 років в'язниці
16:57, 18 жовтня 2018Іслам
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У результаті пожежі мечеть вигоріла повністю / islam-today.ru
У США оголосили вирок відносно злочинця, який підпалив мечеть із ненависницьких мотивів.
Як повідомляє Islam-today, інцидент стався в січні в місті Вікторія, штат Техас. У результаті підпалу мусульманський храм згорів повністю.
Палієм виявився 25-річний місцевий житель Марко Перез. Обвинувальний вирок у його відношенні був винесений ще влітку, однак міру покарання оголосили лише зараз - 24 з половиною роки в'язниці.
Поки тривав судовий процес, місцева мусульманська громада за допомогою пожертв повністю відновила мечеть. Пожертви надходили зі всього світу - мусульманська громада Вікторії отримала понад мільйон доларів.
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