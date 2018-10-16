У Канаді зняли фільм про школярів-мусульман

Канадський кінорежисер Венді Роуленд вирішила наочно показати, що доводиться переживати школярам-мусульманам, які регулярно зіштовхуються з ісламофобією, зокрема, в стінах навчальних закладів.

Як повідомляє Islam-today з посиланням на "Toronto News", в центрі сюжету документальної картини під назвою "14-річні мусульмани" - життєві історії трьох канадських підлітків із мусульманських сімей.

Режисер зазначає, що за актуальну тему вона наважилася взятися, оскільки сама є матір'ю дітей-підлітків, яким, як і всім, доводиться зіштовхуватися з різного роду тиском з боку однолітків.

"І це при тому, що ми не є мусульманами", - говорить Роуленд.

Режисер зізналася, що найбільше під час зйомок її здивувало, наскільки по-дорослому мислять школярі-мусульмани, які прекрасно усвідомлюють, що їм необхідно в будь-якій ситуації залишатися взірцем поведінки, оскільки в протилежному випадку навколишні запам'ятають саме це.