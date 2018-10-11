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Влада Китаю узаконила «табори перевиховання» для мусульман

18:39, 11 жовтня 2018
Іслам
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Влада Китаю узаконила дискримінацію мусульман / islam-today.ru

Згідно з поправками, відтепер місцева влада наділяється повноваженнями зі створення так званих "таборів перевиховання" для мусульман, про які регулярно повідомляють ЗМІ і міжнародні правозахисні організації, передає Islam-today.

Наголошується, що ці поправки засновані на конституції КНР і законі КНР про протистояння тероризму, а також «з урахуванням реалій автономного району з метою стримування та ліквідації екстремізму».

«Народні уряди вище повітового рівня мають право створювати освітні та корекційні організації та контролюючі відділи, включно із центрами професійної підготовки та навчально-тренувальними центрами для навчання і зміни людей, які зазнали впливу екстремізму», - наголошується, зокрема, у пояснювальній записці до законопроекту.

Нагадаємо, наприкінці серпня експерти комітету ООН з викорінення расової дискримінації опублікували доповідь, згідно з якою перебувати у «таборах перевиховання» в даний момент можуть до мільйона уйгурів.

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