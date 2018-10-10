В Індонезії дискваліфікували сліпу мусульманку з Азіатських Пара ігор через хіджаб
Індонезійські мусульмани одностайно підтримали сліпу дзюдоїстку Мифтахуль Джанна, дискваліфіковану з Азіатських Пара ігор за хіджаб.
21-річна прихильниця ісламу розплакалася, коли суддя дискваліфікував дівчину на підставі правила, введеного всього лише за день до поєдинку, повідомляє Islam-today.
Хіджаб дзюдоїсткам заборонили носити з міркувань безпеки. Протягом 10 місяців мусульманка тренувалася, щоб виступити на престижному турнірі у категорії до 52 кг. Однак у день події спортсменці сказали, що в хіджабі вона виступати не зможе.
У соціальних мережах дівчину підтримали.
«Ти – справжня переможниця! – написав один з користувачів. – Тримайся за свій хіджаб і не знімай його».
Примітно, що, наприклад, в карате у дівчат проблем із носінням хіджабу не виникає: провідні федерації цього бойового мистецтва дозволяють мусульманкам виступати в головному уборі.