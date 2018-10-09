У Японії створили «мобільну мечеть»

У префектурі Тіба, Японія, створили «мобільну мечеть», що дозволяє мусульманам регіону Канто звершувати колективний намаз.

Проект був розроблений напередодні Олімпіади та Паралімпіади в Токіо, які пройдуть у 2020 році, повідомляє Islam-today.

При цьому коли мечеть їде дорогою, вона виглядає як звичайна фура довжиною 12 м і шириною 2,5 м. Але після паркування всього за кілька хвилин вантажівка перетворюється в приміщення завширшки 6 м з молитовною кімнатою загальною площею 48 м, вміщує понад 50 осіб. Храм на колесах оснащений кондиціонером і запасом води для обмивання.

Ідея «мобільної мечеті» втілює японську концепцію омотенаші (філософія душевної гостинності, яка спрямована на передбачення бажань гостей і формування максимально комфортних умов).

«Я буддист, проте хотів створити середовище, щоб всі могли помолитися з легкістю», - пояснює Ясухару Іноє, голова комітету з розробки мечеті на колесах.

У майбутньому прогнозується поява другої такої мечеті в країні.