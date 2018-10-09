У США мусульмани, яких звільнили через намаз, повернулися на роботу

Через кілька днів після того, як група прихильників ісламу була відсторонена від роботи в аеропорту Міннесоти, США, за вчинення у намазі, співробітників переконали повернутися.

Як повідомляє Islam-today, у клінінговій службі, яка співпрацює з авіаперевізником Delta, працювала бригада з 7 мусульман, в чиї обов'язки входило прибирання літаків після висадки пасажирів. Під час перерв працівники-мусульмани намагалися здійснювати намаз. Виявивши це, їх керівник почав ображати прибиральників і відібрав у них службові бейджі. Здавши бейджі та уніформу, мусульмани звернулися до профспілки та правозахисників.

Тоді роботодавець U. S. Aviation, побоюючись розголосу та можливих судових позовів за дискримінацію за релігійною ознакою, став заперечувати, що прихильників ісламу звільняли.

Профспілка працівників аеропорту також організувала страйк із вимогою покращити умови праці. Після цього компанія U. S. Aviation зуміла переконати відсторонених працівників-мусульман повернутися на свої робочі місця. Їх начальник при цьому був звільнений, і проблем із намазом більше не виникне, кажуть у компанії.

Профспілка працівників аеропорту, у свою чергу, планує домогтися підвищення зарплати для своїх членів.