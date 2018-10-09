У Саудівській Аравії цього року здійснили Умру вже майже 300 тисяч мусульман

З початку 2018 року влада Саудівської Аравії видала охочим здійснити мале паломництво 282 124 візи.

Про це з посиланням на дані Міністерства Хаджу і Умри КСА повідомляє Islam-today.

Відзначається, що на цей час у королівстві знаходяться 87 232 віруючих, які прибули на Умру, велика їх частина – здійснює ритуали малого паломництва в Мекку.

Найбільше бажаючих здійснити Умру – серед жителів Пакистану, відповідні візи отримали 46 202 мешканців ісламської республіки. Далі йдуть Індія - 25 580 людей, Індонезія - 5 853, Шрі-Ланка – 2 663 і Йорданія - 2 585.