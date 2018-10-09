У Саудівській Аравії цього року здійснили Умру вже майже 300 тисяч мусульман
08:27, 09 жовтня 2018Іслам
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У Саудівській Аравії підрахували мусульман, які здійснили Умру / islam-today.ru
З початку 2018 року влада Саудівської Аравії видала охочим здійснити мале паломництво 282 124 візи.
Про це з посиланням на дані Міністерства Хаджу і Умри КСА повідомляє Islam-today.
Відзначається, що на цей час у королівстві знаходяться 87 232 віруючих, які прибули на Умру, велика їх частина – здійснює ритуали малого паломництва в Мекку.
Найбільше бажаючих здійснити Умру – серед жителів Пакистану, відповідні візи отримали 46 202 мешканців ісламської республіки. Далі йдуть Індія - 25 580 людей, Індонезія - 5 853, Шрі-Ланка – 2 663 і Йорданія - 2 585.
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