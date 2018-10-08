У Великобританію на форум приїхали 38 тисяч мусульман-ахмаді зі 110 країн

У Британії пройшов щорічний з'їзд Ахмадійської мусульманської громади, виступає з ідеєю мирного альтернативного всесвітнього халіфату, який покликаний припинити війни та кровопролиття, відродити моральність, справедливість і мир.

Як повідомляє "Седмиця" з посиланням на religionnews, щорічні з'їзди «Джальса Саляна» вважаються найважливішим релігійним заходом Ахмадійскій мусульманської громади (або Ахмадіє). Цього року з'їзд пройшов у передмісті Лондона і зібрав 38 тисяч мусульман-ахмаді, які з'їхалися з 110 країн світу. Багато з них зупинились у наметовому містечку біля скромного будинку Oakland Farm в Гемпширі, де оселився на час з'їзду нинішній халіф, щоб бути ближче до нього.

Щорічні з'їзди мусульман-ахмаді з метою зміцнення віри та загальної гармонії, дружби і солідарності проводяться за заповітами великого мірзи Гулама Ахмада, який заснував рух у 1889 році. Ахмаді вважають його "пророком Всевишнього, Обітованим Месією, ниспосланним правовірним, щоб відродити справжнє вчення у всій його чистоті, винищити фанатизм та екстремізм, очистити іслам від спотворень і нововведень".

При цьому самих себе ахмаді вважають вісниками і трудівниками відродження і мирного поширення ісламу. Після смерті мірзи Гулама Ахмада, рух очолюється халіфами, які змінюють один одного, і за цей час поширилося в понад 200 країнах світу. З 2003 року Ахмадійську мусульманську громаду очолює п'ятий халіф – мірза Масрур Ахмад. На сьогодні число мусульман-ахмаді по всьому світу сягає приблизно 10-20 мільйонів людей. Усі вони згуртовані та строго підкоряються єдиному центру на чолі з халіфом. Багато мусульман вважають Гулам Ахмада лжепророком, а його послідовників єретиками.