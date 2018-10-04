У Ємені на масовому весіллі одружилися 200 мусульманських пар

У районі Аль-Хоха єменської провінції Ходейда відбулося масове весілля, організоване гуманітарною організацією «Червоний півмісяць» з ОАЕ, присвячене святкуванню 100-річчя від дня народження батька-засновника ОАЕ шейха Зайеда бін Султана.

У рамках заходу у шлюб вступили 200 пар, повідомляє Islam-today.

Як відзначили представники благодійної організації, мета подібних акцій - збереження соціальної та психологічної стабільності молодого населення Ємену, так, щоб надалі вони могли сприяти відбудові зруйнованої війною країни.

Заплановано проведення масових весіль для 2400 пар по всій країні.