У Ємені на масовому весіллі одружилися 200 мусульманських пар
13:01, 04 жовтня 2018Іслам
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Масове весілля дозволило взяти шлюб двум сотням пар / islam-today.ru
У районі Аль-Хоха єменської провінції Ходейда відбулося масове весілля, організоване гуманітарною організацією «Червоний півмісяць» з ОАЕ, присвячене святкуванню 100-річчя від дня народження батька-засновника ОАЕ шейха Зайеда бін Султана.
У рамках заходу у шлюб вступили 200 пар, повідомляє Islam-today.
Як відзначили представники благодійної організації, мета подібних акцій - збереження соціальної та психологічної стабільності молодого населення Ємену, так, щоб надалі вони могли сприяти відбудові зруйнованої війною країни.
Заплановано проведення масових весіль для 2400 пар по всій країні.
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